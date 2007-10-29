Ющенко отменил два указа Кучмы относительно Смешко и Сацюка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указы, которыми отменил указы своего предшественника Леонида КУЧМЫ, которые присваивали полковнику Владимиру САЦЮКУ воинское звание генерал-майора, а Игорю СМЕШКО – дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.

Тексты указов размещены на официальном сайте Президента.

В указах В.ЮЩЕНКО отмечается, что указы, которые им отменены, были изданы “безосновательно”.

В период, отмеченный в документах, которые отменил В.ЮЩЕНКО, И.СМЕШКО занимал должность главы СБУ, а В.САЦЮК – заместителя председателя СБУ.