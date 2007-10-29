Черновецкий: я никогда не уйду на пенсию

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что не собирается никогда выходить на пенсию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Я никогда не уйду на пенсию, хотя формально я думаю выйти на пенсию», - сказал мэр столицы. При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что рассчитывает на большую пенсию. Объясняя свое предположение, он сказал, что это благодаря тому, что 9 лет он был в Верховной Раде и уже почти два года, как на посту мэра. «Мой ранг – министра», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Говоря о том, что собирается еще долго работать, мэр отметил: «Я был всегда деятельным человеком. Моя голова работает также продуктивно, как раньше, даже более обогащена опытом прожитых лет. Поэтому, я думаю, что с пенсией я подожду».

***25 ноября Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ исполнится 56 лет.