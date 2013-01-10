Развозжаев дал согласие на закрытие его дела о разбое

Как передает РИА «Новости», закрытие дела по сроку давности является нереабилитирующим обстоятельством. То есть, в этом случае Л.Развозжаев лишится права требовать компенсации за незаконное уголовное преследование и необоснованное содержание под стражей.

"Я это заявление видел 17.12.2012 в СИЗО, но передать его Леонид не успел, так как срочно и тайно был вывезен из Москвы... Сегодня я заявлю ходатайство о прекращении дела в части Ангарского эпизода и незамедлительном возвращении Леонида в Москву", - сообщил в своем блоге в "Живом Журнале" его адвокат Дмитрий Аграновский.

Речь идет о предъявленном Л.Развозжаеву обвинении в совершенном 15 лет назад разбойном нападении и похищении меховых шапок. Дело было возбуждено по заявлению жительницы Ангарска, которая пожаловалась на то, что лица, совершившие нападение на ее мужа в 1997 году, до сих пор не привлечены к уголовной ответственности. Среди них, как полагают следователи, был и Л.Развозжаев. По информации следователей, он с подельниками похитил у мужчины видеокамеру и 500 меховых шапок.

В рамках расследования оппозиционер 9 января 2013 г. был этапирован в Иркутск.

После возбуждения соответствующего дела следствие уведомило защиту Л.Развозжаева об истечении срока давности по нему. При этом оно не было закрыто автоматически, так как для этого требуется согласие Л.Развозжаева.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявил, что просьба Л.Развозжаева о прекращении за давностью дела о разбое станет признанием вины.

"Пока у следствия нет официального ходатайства о прекращении уголовного дела по разбою, но если оно поступит, то это означает, что Развозжаев признает вину и просит о прекращении дела по нереабилитирующим основаниям", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Следственный комитет России 19 октября 2012 г. объявил в федеральный розыск помощника депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, активиста «Левого фронта» Л.Развозжаева. Он вместе с координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым и оппозиционером Константином Лебедевым является фигурантом уголовного дела о подготовка к организации массовых беспорядков, которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2".

20 октября 2012 г. появилась информация о том, что Л.Развозжаев был похищен неизвестными возле здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве.

По словам помощника председателя Госпогранлужбы Украины Сергея Астахова, Л.Развозжаев 19 октября 2012 г. легально покинул Украину и во время пересечения границы никаких замечаний пограничникам не высказывал.

Всместе с тем следствие подозревает Л.Развозжаева в незаконном пересечении в октябре российско-украинской границы (санкция - до двух лет лишения свободы). Он находится под арестом до 1 апреля.