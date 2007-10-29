Регионалы вспомнили об Универсале национального единства

Кандидат в народные депутаты Украины от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО считает, что основным политическим игрокам следует вернуться к идеям Универсала национального единства и найти общий курс развития страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на круглом столе на тему: «Консолидированная демократия: перспективы для Украины».

По словам Ю.МИРОШНИЧЕНКО, сегодня, в первую очередь, политики должны разработать единый путь развития Украины. «Нам нельзя двигаться вперед, если мы не найдем идей консенсусного виденья», - заметил он.

По мнению Ю.МИРОШНИЧЕНКО, подписание Универсала национального единства было попыткой найти такой общий курс. «Это был очень важный шаг до консолидации политических элит», - сказал он и выразил сожаление, что не все политики подписали настоящий документ.

«Это был путь правильный, надо идти этим путем, делать выводы и возвращаться на него», - убежден Ю.МИРОШНИЧЕНКО. При этом он выразил мнение, что перечень вопросов, вокруг которых политики не могут найти общий язык, следует вынести на всенародный референдум.

По его словам, в настоящее время создается впечатление, что формирование коалиции является механическим отбором 226 голосов, для того, чтобы оказаться во власти. По словам Ю.МИРОШНИЧЕНКО, непонятно, вокруг каких программных принципов пытаются объединиться политики, поскольку их программы должны быть похожими, чтобы в будущем внедрять единую политику. Он убежден, что для эффективной работы “помаранчевой” коалиции одна из политических сил должна поступиться своими программными принципами, иначе могут возникать постоянные конфликты.

«Главное, чтобы политики отказались от предубежденности», - считает Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Ему непонятно, почему некоторые политики заявляют о недопустимости ведение переговоров между БЮТ и Партией регионов.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО считает, что в нынешней ситуации следует собрать круглый стол, на котором обсудить возможность создания коалиции национального единства, который разработает общие задачи на будущее и гарантии прав оппозиции.