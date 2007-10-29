Эксперт считает, что Ехануров может уйти в ”интересное место”

Директор Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ считает невозможным функционирование новой Верховной Рады без коалиции, при так называемом ситуативном большинстве.

Такое мнение он высказал сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Что касается ситуативного большинства, то я эту тему всерьез не рассматривал бы», - сказал В.МАЛИНКОВИЧ. По его словам, речь идет не о том, как будут голосовать в Верховной Раде, а как будут формировать правительство. «Тут никакое ситуативное большинство не возможно. У нас есть Конституция, по Конституции формируется коалиция и эта коалиция должна сформировать правительство», - сказал политолог. В противном случае, подчеркнул он, речь будет идти о президентском правлении, поскольку новых выборов в течение года не может быть. «Мы окажемся в очень сложной политической ситуации, и не думаю, что это кому-нибудь будет выгодно», - сказал он.

По его словам, ничего драматического в связи с некоторыми разногласиями между БЮТ та НУ-НС не произойдет. «Все-таки будет так называемая демократическая коалиция, и премьер-министром будет ТИМОШЕНКО», - сказал В.МАЛИНКОВИЧ. Он выразил уверенность, что часть проблем между двумя политическими силами будет решена до начала работы нового парламента. Политолог убежден, что НУ-НС удастся договориться с БЮТ о сроках выплаты сбережений граждан, перехода на контрактную службу. «Здесь, я думаю, с Юлией Владимировной буде договориться не сложно. Она сама понимает, что одно дело обещание - другое дело практика», - сказал он.

В.МАЛИНКОВИЧ также назвал преувеличенными разговоры о якобы покупке голосов депутатов от БЮТ и НУ-НС со стороны Партии регионов. «Такие разговоры не достаточно серьезные, поскольку если это так, то сама коалиция от таких депутатов может избавиться», - сказал он. По его словам, в частности, тем депутатам от НУ-НС, которые выступают за создание широкой коалиции, могут быть предложены высокие должности вне парламента. «Даже такие депутаты, как Юрий ЕХАНУРОВ, который, конечно, является сторонником другой коалиции, они могут уйти за пределы Верховной Рады даже без особого скандала. Например, им предоставляется какое-нибудь интересное место», - сказал В.МАЛИНКОВИЧ.