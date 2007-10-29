Азаров собрался реанимировать переговоры по ЕЭП

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ надеется, что переговоры о создании Единого экономического пространства, прерванные в 2005 году, будут возобновлены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции.

«Я надеюсь, что мы эти переговоры возобновим», - подчеркнул вице-премьер, отметив, что ЕЭП для Украины достаточно перспективно и выгодно.

Н.АЗАРОВ отметил интерес Украины к договору о создании таможенного союза Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), подписанному в начале октября президентами России, Беларуси и Казахстана.

«Поставлена задача за три года полностью создать договорно-правовое пространство и полностью обеспечить единое экономическое пространство для, по-моему, шести стран, которые входят в ЕврАзЭС», - отметил Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Президенты Беларуси, Казахстана, России и Украины 23 февраля 2003 года заявили о намерении формирования Единого экономического пространства. 19 сентября 2003 года было подписано соглашение о формировании ЕЭП.

Евразийское экономическое сообщество - международная организация, в состав которой входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан. Армения, Молдова и Украина обладают статусом наблюдателя при ЕврАзЭС.