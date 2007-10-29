Мороз верит, что лидер его партии появится сам

Лидер СПУ Александр МОРОЗ считает, что к его заявлению об отставке, “которое моими коллегами - однопартийцами не поддержано” можно вернуться на съезде партии.

Об этом он заявил в своем выступлении на заседании Политсовета СПУ 27 октября, сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ.

По словам А.МОРОЗА, «на заседании Политисполкома партии было рассмотрено мое заявление об отставке. Мой шаг не был игрой на публику. Меня ничего не держит в должности председателя, кроме ответственности за судьбу людей, которые связали себя с партией, за судьбу партии, за завершение того государственного дела, которому отдано много лет жизни”.

Он не исключил возможности возвращения к этому вопросу на съезде. “Восприму как должное любое его решение. Тринадцать лет тому я предлагал возглавить партию Наталии ВИТРЕНКО. Она побоялась взять на себя такую обузу, а затем сделала то, что ей было выгодно. Надеялся впоследствии на Ивана ЧИЖА, он сделал свой демарш. Надеялся до определенного времени на Юрия ЛУЦЕНКО, он оказался изменником.

По словам А.МОРОЗА, “теперь не буду прогнозировать: лидер появится сам”. “Но до тех пор, пока вы мне доверяете, буду просить подтверждения такого доверия”, - добавил он. А.МОРОЗ заметил: “Вижу его в суровой и сознательной при этом дисциплине. Каждого и своей тоже”.

Он сказал: “У нас ничего не выйдет, если будем действовать «кто в лес, кто по дрова». “Когда каждый обком - своя партия, под своего лидера. Так не должно быть, и так не будет! Будет или одна партия, или мы ее потеряем», - заявил А.МОРОЗ.