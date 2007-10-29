Томенко придумал схему новых выборов мэра Киева

Один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО предлагает провести выборы мэра столицы в два тура.

Об этом говорится в комментарии Н.ТОМЕНКО, переданном УНИАН.

«Специальный статус города Киева как столицы Украины требует, чтобы руководитель города был избранником большинства жителей столицы Украины и представлял различные социальные слои города. Выборы руководителя главного города государства должны быть выборами общества, а не выборами за деньги и продовольственные пакеты», – отметил Н.ТОМЕНКО.

Напомним, что на последних выборах городского председателя за кандидатуру Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО проголосовали 21% киевлян.

«Для того, чтобы ни политические негодяи, ни финансовые наркоманы не становились руководителями столицы Украины, необходимо проводить выборы в два тура, что даст возможность избирать не только конкретного человека, а избирать определенную команду и конкурентную программу развития города, чтобы киевляне были уверены в цивилизованном развитии города», – убежден Н.ТОМЕНКО.

Также он отметил, что стоило бы распространить принцип избрания руководителя города через систему двух туров по меньшей мере в областных центрах Украины.

Как сообщал УНИАН, БЮТ и блок “Наша Украина – Народная самооборона” неоднократно заявляли о намерениях организовать досрочные выборы мэра Киева и столичного городского совета.