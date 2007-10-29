Формирование ситуативного большинства наиболее выгодно Литвину?

Формирование ситуативного большинства в Верховной Раде Украины не позволит избрать нового премьер-министра и правительство.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ.

«В ситуации, если у БЮТ и НУ-НС не хватит голосов, чтобы проголосовать за КИРИЛЕНКО-спикера и ТИМОШЕНКО-премьера, будет вброшена идея картельного парламента, а не фракционного, когда парламент ситуативно изберет спикера и будет работать ситуативно без четкого раздела на оппозицию и власть», - сказал В.КАРАСЕВ.

«Но такой парламент не имеет права избирать премьер-министра и новое правительство», - подчеркнул он.

В.КАРАСЕВ отметил, что возникновение ситуативного парламентского большинства не согласуется с нормами Конституции, которая четко требует формирования постоянно действующей коалиции для создания нового правительства. По его словам, в такой ситуации все члены правительства будут исполнять свои обязанности в течение года, пока у Президента не появится полномочий для очередного роспуска Верховной Рады.

В то же время эксперт уверен, что такое большинство некомфортно для Президента, поскольку роль спикера резко возрастет – ведь эта политическая фигура будет представлять всех депутатов, а не некоторые фракции. При этом он отметил очень сильное влияние спикера на формирование повестки дня работы парламента.

В.КАРАСЕВ убежден, что избрание спикера именно непостоянным большинством, без привязки к коалиции наиболее выгодно Владимиру ЛИТВИНУ.