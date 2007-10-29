Азаров отвечает: инфляция сожрет столько, сколько подкинет Кабмин

Инфляция в Украине в 2007 году будет соответствовать темпам роста заработной платы и потребительских кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ.

«Мы за это отвечаем», - подчеркнул он.

Н.АЗАРОВ заявил, что в августе 2006 года правительство закладывало уровень инфляции в размере 7,5%, не зная, что будут проводиться досрочные выборы и пять раз будут повышаться зарплаты и пенсии.

«Когда мы закладывали 7,5% (инфляции – УНИАН) в бюджет – в августе 2006 года, никто о досрочных выборах не знал и не думали, что пять раз будет корректировка госбюджета, пять раз будут повышаться пенсии и зарплаты. И вы спрашиваете, почему мы 7,5% не удержали? Так вы лучше спросите с тех, кто нас подтолкнул на этот путь, кто нас спровоцировал на этот путь. Вот с них надо спрашивать», - заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 28 октября в эфире «5 канала» Н.АЗАРОВ заявил, что инфляция в Украине по итогам 2007 года составит 10-11%. «Мы постараемся сделать ее не больше», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

В Украине инфляция в сентябре против августа составляла 2,2%, в январе-сентябре (до декабря прошлого года) - 8,6%. Инфляция в сентябре 2007 года против сентября 2006 года составляла 14,4%, в январе-сентябре 2007 года против января-сентября 2006 года - 11,9%.

При формировании госбюджета на 2007 год Кабмин исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, рост ВВП - 6,5%, рост промышленного производства - 8%.

Инфляция по итогам 2006 года составляла 11,6%, в 2005 году - 10,3%.