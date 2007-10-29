Регионалы согласны на Балогу - премьера и Януковича - спикера

12:29, 29 октября 2007
Политика
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Глава СП ведет переговоры о «ширке»?

По информации «Экономических известий», сейчас наиболее приемлемым вариантом для главы секретариата президента Виктора Балоги и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Ивана Плюща, которые в последнее время зачастили на личные приемы к главе государства, является отсутствие коалиции как таковой.

В то же время, пишет издание, № 1 в списке НУ-НС Юрий Луценко и его соратник Вячеслав Кириленко не используют данный им карт-бланш на нелимитированный доступ к президенту — они практически не появляются у Виктора Ющенко, который сейчас находится под влиянием Балоги и Плюща, утверждают «Экономические известия». Глава СП и Секретарь СНБО играют на неприязненном отношении главы государства к Юлии Тимошенко. Виктор Балога продолжает вести переговоры о создании широкой коалиции (именно на этом условии руководство Партии регионов согласилось на проведение внеочередных выборов). В качестве переходного варианта рассматривается отсутствие коалиции, когда часть БЮТ не проголосует за спикера Вячеслава Кириленко, а часть НУ-НС — за премьера Юлию Тимошенко. После этого главой ВР будет избран Иван Плющ, а ближе к Новому году будет уволен премьер Виктор Янукович и в его кресло посажен Виктор Балога.

Одновременно, по данным издания, актуальность приобретают переговоры о перекупке депутатов от БЮТ и НУ-НС или о плате за их отсутствие в сессионном зале. По информации «Экономических известий», такими переговорами занимается глава аппарата премьера Сергей Левочкин.

Михаил Волынец (№ 15 в списке БЮТ) заявил изданию, что вариант отсутствия коалиции возможен. Но бютовец подчеркнул, что коалиция БЮТ и НУ-НС состоится: «Через два года президентские выборы, и если Виктор Ющенко согласится на широкую коалицию, то у него не останется никаких шансов. Избрание Ивана Плюща спикером выглядит смешно. Плющ уже был, а после этого был кучмизм, с которым мы и боремся»,— убежден бютовец.

Василий Хара (№ 25 в списке Партии регионов) считает, что «в соответствии с Конституцией, отсутствие коалиции невозможно, так как парламент будет нелегитимен». По его словам, необходимо будет провозгласить любую коалицию: «БЮТ и НУ-НС дали фальстарт. Они сделали очень много заявлений, даже подписали коалиционный договор без согласования с Виктором Ющенко и его секретариатом. А президент не последнюю скрипку в этой ситуации играет. Все понимают, что перевес в три голоса — это не коалиция. Думаю, все же будет широкая коалиция». Василий Хара не исключил возможности назначения Виктора Балоги премьером, если Виктор Янукович станет спикером Рады.

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