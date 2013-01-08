Мельниченко думает, что следствие против него возобновила "заинтересованная рука"

Бывший майор Управления государственной охраны Николай Мельниченко связывает отмену обвинительного заключения и возобновление досудебного следствия по делу об обвинении его в разглашении государственной тайны с заинтересованностью и вмешательством определенных лиц.

Об этом Н.Мельниченко заявил УНИАН, комментируя соответствующее решение Генеральной прокуратуры.

Н.Мельниченко подтвердил, что в СБУ ему вручили соответствующее постановление по этому поводу.

«Я считаю, что здесь кто-то заинтересованный приложил свою руку, потому что обвинительное заключение, которое было составлено, это не обвинение, а детский лепет, бессмыслица, что в суде быстро бы развалилось”, - сказал Н.Мельниченко, добавив, “что будут в дальнейшем копать, искать, посмотрим”.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины отменила обвинительное заключение по уголовному делу экс-майора Управления Государственной охраны Николая Мельниченко, подозреваемого в разглашении государственной тайны, и возобновила досудебное следствие, передав дело СБУ, в производстве которой оно находилось ранее.

В то же время в Генпрокуратуре не смогли уточнить, на каких основаниях возобновлено досудебное следствие, допустив, что причиной этого стала необходимость в проведении некоторых дополнительных следственных действий.

Справка УНИАН. Главное следственное управление СБУ по поручению Генпрокуратуры расследовало уголовное дело в отношении Н.Мельниченко по ч. 2 ст. 328 (разглашение государственной тайны), ч. 1 ст. 358 (подделка документов) и ч. 3. ст. 365 (превышение служебных полномочий).

В сентябре 2011 года в рамках уголовного дела Н.Мельниченко был объявлен в розыск.

24 октября 2012 г. на основании постановления Шевченковского районного суда Киева Н.Мельниченко был задержан сотрудниками СБУ в аэропорту «Борисполь».

26 октября 2012 г. Шевченковский районный суд Киева изменил Н.Мельниченко меру пресечения свободы в виде взятия под стражу залогом.

В декабре 2012 года пресс-служба СБУ сообщила о завершении расследование уголовного дела Н.Мельниченко.

20 декабря 2012 года экс-майор и его адвокат начали ознакомление с материалами уголовного дела, которое насчитывает 17 томов.

26 декабря Н.Мельниченко заявил, что закончил знакомиться с материалами дела.