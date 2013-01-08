Дело против Мельниченко отправили на дорасследование

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, заметив, что эту процедуру осуществил следователь ведомства в рамках надзора за расследованием этого дела, которое проводила, и в дальнейшем будет проводить Служба безопасности Украины.

В то же время в Генпрокуратуре не смогли уточнить, на каких основаниях возобновлено досудебное следствие, допустив, что причиной этого стала необходимость в проведении некоторых дополнительных следственных действий.

Как сообщал УНИАН, Главное следственное управление СБУ по поручению Генпрокуратуры расследовало уголовное дело в отношении Н.Мельниченко по ч. 2 ст. 328 (разглашение государственной тайны), ч. 1 ст. 358 (подделка документов) и ч. 3. ст. 365 (превышение служебных полномочий).

В сентябре 2011 года в рамках уголовного дела Н.Мельниченко был объявлен в розыск.

24 октября 2012 г. на основании постановления Шевченковского районного суда Киева Н.Мельниченко был задержан сотрудниками СБУ в аэропорту «Борисполь».

26 октября 2012 г. Шевченковский районный суд Киева изменил Н.Мельниченко меру пресечения свободы в виде взятия под стражу залогом.

В декабре 2012 года пресс-служба СБУ сообщила о завершении расследование уголовного дела Н.Мельниченко.

20 декабря 2012 года экс-майор и его адвокат начали ознакомление с материалами уголовного дела, которое насчитывает 17 томов.

26 декабря Н.Мельниченко заявил, что закончил знакомиться с материалами дела.