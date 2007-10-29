В НУ-НС считают ”абстрактно” лучшей коалицию трех крупнейших фракций

Кандидат в народной депутаты от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ прогнозирует создание демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Что касается вариантов коалиции - жизнь покажет. Я лично сторонник помаранчевой коалиции, при том, что я очень осознаю сложности деятельности коалиции в 228 депутатов», - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

По его убеждению, для деятельности такой коалиции нужно будет прилагать много усилий и необходимо будет искать компромисс с остальным составом парламента.

По его мнению, если посмотреть на формирование коалиции абстрактно, не учитывая общественную ситуацию, то для управления государством лучше, чтобы парламент действовал согласованно. По его убеждению, в этом смысле коалиция из трех самых больших парламентских фракций была бы эффективной, но возникает вопрос, возможно ли этого достичь.

По его мнению, в такой ситуации политические силы будут искать «точки соприкосновения». При этом он выразил убеждение, что таких «точек соприкосновения» значительно больше у НУ-НС с БЮТ в сегодняшних политических условиях.

Кроме того, Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ считает, что в Украине трудно предусмотреть, сколько будет длиться «спикериада».

Кроме того, Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что промедление с созданием коалиции не желательно для Украины, поскольку это негативно повлияет на действенность исполнительной власти.

Также он отметил, что в НУ-НС всегда было “разнообразие мнений”, поскольку “Наша Украина – Народная самооборона”, в отличие от многих других политических сил, является демократической, где объединены люди, которые способны давать собственные оценки и имеют собственную позицию. В то же время он отметил, что до этого сила НУ-НС заключалась в том, что удавалось согласовывать общую позицию. «Я надеюсь, что это умение нас не покинуло», - добавил он.