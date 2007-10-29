Эксперт: большинство олигархов - против демкоалиции

Кандидат в народные депутаты от БЮТ Владимир ПОЛОХАЛО убежден, что, несмотря на все сложности, более вероятным является создание демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

«Более вероятный сценарий заключается в том, что будет создана коалиция демократических сил - насколько она будет продолжительной, устойчивой, жизнеспособной… здесь будет много ситуативного», - сказал В.ПОЛОХАЛО. Он подчеркнул, что создание коалиции демократических сил будет происходить тяжело, но это наиболее вероятный вариант, поскольку политики, которые заинтересованы в создании такого формата коалиции, осознают опасность отдаления от итогов выборов.

По убеждению В.ПОЛОХАЛО, создание широкой коалиции может быть лишь в формате НУ-НС и Партия регионов, но для этого должна быть создана «критическая масса» в самой НУ-НС.

Он напомнил, что на сегодня только двое кандидатов в народные депутаты от НУ-НС выступают против демократической коалиции.

Кроме того, он отметил, что большинство олигархов против коалиции демократических сил. Да, из 20 кланов или олигархических групп Украины около 12-13 - против демократической коалиции, сказал В.ПОЛОХАЛО. По его словам, именно эти группы создают ситуацию неопределенности и доминируют в закулисных переговорах. В то же время треть олигархов поддерживают демократическую коалицию.

Также он добавил, что средний бизнес на 90% поддерживает демократическую коалицию.

Таким образом, «баланс складывается сегодня в пользу именно коалиции демократических сил», - подытожил В.ПОЛОХАЛО.