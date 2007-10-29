Украина принимает условия Киргизии ради вступления в ВТО

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ поручил украинской делегации на переговорах по вступлению Украины во Всемирную торговую организацию в Женеве согласиться с условиями, выдвигаемыми Киргизией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сообщил журналистам сегодня на брифинге.

«Я нашей делегации дал указание согласиться на все те условия, которые в плане вступления в ВТО выдвигает нам Киргизия», - заявил Н.АЗАРОВ, отметив, что, к сожалению, с Киргизией Украине до сих пор не удается «найти общего языка» по данному вопросу.

Как сказал Н.АЗАРОВ, украинско-киргизский товарооборот «практически нулевой», и от того, на каких условиях будет подписан двусторонний протокол о доступе на рынки товаров и услуг, Украина мало потеряет или выиграет, однако «у Киргизии тогда исчезнет последний аргумент, по которому она могла бы отказаться от подписания двустороннего протокола». «Я так понял, что Киргизия это почувствовала и пошла в активную дипломатическую атаку. Они заявляют, что уже не связывают вступление в ВТО с урегулированием наших так называемых долговых взаимоотношений, что они готовы сосредоточиться только на проблематике наших двусторонних торговых отношений. Если это так, то в принципе это открывает возможность для подписания двустороннего протокола в ближайшие месяц-два», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как известно, в Женеве с 25 октября проходит заседание Рабочей группы по вступлению Украины в ВТО. По неофициальной информации, заседание закончится 29 или 30 октября.

Киргизия заявляет, что урегулирование вопроса долга Украины в размере более 27 млн. долл., оставшегося со времен СССР и признанного Киргизией как негосударственный долг Украины, будет только способствовать прогрессу в переговорном процессе в рамках рабочей группы по вступлению Украины в ВТО.

*** Украина завершила переговоры со всеми членами Рабочей группы ВТО, кроме Киргизи, подписав 49 протоколов о взаимном доступе на рынки товаров и услуг.