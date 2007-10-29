Лукашенко подбросил Путину еще один инструмент шантажа Украины

Правительство Белоруссии направило России официальное предложение построить газопровод Ямал–Европа-2 в обход Украины. В России не спешат принимать предложение Белоруссии: в случае введения ЕС новых правил в энергополитике "Газпром" рискует потерять контроль над действующим газопроводом Ямал–Европа на территории Польши. Впрочем, в "Газпроме" предложение белорусского правительства могут использовать для того, чтобы заставить Украину передать свою газотранспортную систему в управление консорциуму.

В пятницу министр энергетики Белоруссии Александр Озерец сообщил, что подготовлено обращение к главе правительства России, в котором российской стороне предлагается рассмотреть проект строительства второй нитки газопровода Ямал–Европа. Он подчеркнул, что мощность этого газопровода может быть равна пропускной способности первой нитки газопровода Nord Stream (27,5 млрд кубометров) и "в любом случае он будет дешевле".

В "Газпроме" заявили Комерсант-Украина, что никаких предложений о строительстве Ямал–Европа-2 не получали. "Для принятия позитивного решения потребуется увеличение потребления газа в Польше,– говорит пресс-секретарь главы `Газпрома` Сергей Куприянов.– В любом случае Россия не сможет принять решение по Ямал–Европе-2 раньше, чем в 2009 году". В предложениях ЕС по энергополитике от 19 сентября сказано, что компании не могут одновременно контролировать распределительные трубопроводы и продавать газ конечным потребителям.

Впрочем, в "Газпроме" уже нашли, как использовать предложение Белоруссии. "Белорусское предложение приведет к снижению транзита газа через территорию Украины на 10-15 млрд кубометров. Единственная причина, по которой этот проект может быть неактуален – это передача украинской газотранспортной системы (ГТС) в управление созданному еще в 2001 году консорциуму",– рассказал высокопоставленный источник в компании. Собеседник издания подчеркнул, что данная позиция будет донесена до украинского правительства в ходе следующего раунда переговоров по цене на газ.

Позиция "Газпрома" находит поддержку и в странах Евросоюза. В четверг в Брюсселе состоялось очередное заседание координационной группы Европейского Союза по вопросам газа. На него были приглашены представители Украины и России для обсуждения вопроса "дальнейшего сотрудничества между ЕС, Украиной и Россией относительно поставок и транспортировки природного газа в ЕС". В ходе заседания еврокомиссар по энергетике Андрис Пиебалгс предложил Украине вновь вернуться к вопросу совместного инвестирования в украинскую ГТС.