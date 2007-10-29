Тимошенковцы и регионалы уже стали на старт

Рабочая группа по подготовке работы нового парламента Блока Юлии Тимошенко начнет работать уже в понедельник.

Об этом заявил представитель БЮТ Андрей Шкиль, сообщает Радио "Свобода".

"Группа уже сформирована. Думаю, она войдет в рабочий ритм уже с понедельника по согласованию представителей всех парламентских фракций", - сказал он.

"Согласуется дата проведения первого заседания Верховной Рады, будет определена группа лиц, которые будут выполнять роль в президиума. А дальше уже начнет работать аппарат Верховной Рады для обеспечения проведения первого сессионного заседания", - прибавил Шкиль.

По словам представителя Партии регионов Владимира Зубанова, первое заседание парламента может состояться аж после 20 ноября.

"Рабочая группа должна наработать, каким образом будет работать Верховная Рада, кто будет сидеть в президиуме, есть предложения президента, чтобы после избрания спикера и распределения комитетов, рассмотреть несколько важных, по его мнению, законов", - отметил он.

По мнению политолога Константина Бондаренко, для подготовки первого заседания Верховной Рады понадобится две-три недели, и до этого времени говорить о формате будущей коалиции не следует.

"Еще не начала работу Верховная Рада, а любые разговоры о коалиции до того, как начала работать Верховная Рада – это фальстарт и они абсолютно безосновательны... Нужно дождаться, когда же заработает парламент и тогда уже говорить о вариантах коалиции, ибо сейчас говорить о вариантах коалиции – это гадать на кофейной гуще", - цитирует его радио.

Как известно, в субботу, 27 октября, официальные издания "Голос Украины" и "Урядовый курьер" опубликовали результаты досрочных парламентских выборов 30 сентября после отмены соответствующего запрета Высшего административного суда, который не обнаружил нарушений в действиях ЦИК по установлению результатов выборов.

Следовательно, избирательная кампания считается завершенной.

Украинская правда