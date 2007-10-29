Ющенко надеется открыть ”уникальное месторождение” нефти и газа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Украина половину потребности нефти и газа должна иметь за счет собственной добычи.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье вечером.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина должна серьезно работать над собственной добычей энергетических ресурсов. В частности, необходима отдельная программа по добыче на суходоле, расконсервирования старых скважин, в которых «до 40-50% ресурсов остались неиспользованными» и начать эффективную разведку шельфа Черного моря.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что Турция и Румыния уже давно проводят работы по добыче нефти в шельфе Черного моря.

«Есть все основания говорить о том, что мы через несколько лет начнем добычу нефти и газа на одном из уникальных месторождений, что будет открыто за это время”, - сказал Глава государства, прибавив, что это будет «ключевой вклад в создание энергетической безопасности Украины».

Он назвал прецедентом соглашение с компанией «Венко Интернешнл Лимитед» (США) относительно разработки Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря. По словам Президента, эта компания будет вести разведку и добычу нефти и газа на глубине около 2 тысяч метров. «Нет технологий у нас, у наших соседей по работе на таких характеристиках глубины”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он считает, что это месторождение даст возможность иметь половину нефти и газа из собственного запаса.