Азаров: ПР не собирается ”создавать никаких коалиций”

Партия регионов не ведет ни с кем никаких переговоров о создании коалиции.

Об этом заявил представитель этой политической силы, первый вице-премьер, министр финансов Николай Азаров в интервью "5 каналу" в воскресенье вечером.

"Мы ведем обмен мнениями - самый общий", - отметил он, подчеркнув, что Партия регионов не проводит никаких консультаций и переговоров.

Он также отметил, что лично ни с кем не встречался по поводу коалиции или возможного распределения должностей. "Никаких дискуссий у меня по этому поводу не было", - заявил "регионал".

По словам Азарова, представляемая им политическая сила не собиралась "создавать никаких коалиций". "Мы полагались на то, что никакой необходимости создавать коалицию не будет", - сказал он, комментируя избирательную кампанию Партии регионов.

Азаров также подчеркнул, что Партия регионов не будет голосовать за кандидатов от демократической коалиции на должности премьер-министра и спикера Верховной Рады.

По его словам, единственным кандидатом на пост главы правительства от этой политической силы является Виктор Янукович, а варианты голосования за кандидатов от БЮТ и НУНС даже не рассматриваются.

Также Азаров не верит, что премьер от демократической коалиции наберет при голосовании 228 голосов депутатов.

Украинская правда