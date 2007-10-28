Ющенко: коалиция должна соответствовать итогам выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что альтернативы формированию коалиции демократических сил нет.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье вечером.

Президент отметил необходимость понимать, что процесс формирования коалиции является «непростым делом».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что коалиция должна соответствовать итогам выборов. «И поэтому, по моему мнению, есть один ответ – коалиция может быть создана в контексте демократических сил», - отметил он.

В то же время, Глава государства подчеркнул, что такая коалиция будет иметь преимущества лишь в три голоса. «Легко эти голоса выбить со стоя демократических сил? Думаю, что легко. Думаю и знаю, что бьют. От этого перспективы формирования демократической коалиции стают сложнее, но убежден, что альтернативы этому процессу сейчас нет”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины повторил свою позицию относительно необходимости поиска консолидации между оппозицией и большинством.