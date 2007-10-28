Азаров оценивает шансы ПР как 50 на 50

Первый вице-премьер, министр финансов Украины Николай Азаров оценил шансы о том, где будет Партия регионов – в оппозиции или в коалиции – как 50 на 50: Об этом вице-премьер рассказал в интервью Радио Свобода: «Все будет зависеть от того, насколько наши принципиальные подходы будут рассматриваться как нормальные, как грамотные. Поэтому все еще впереди...».

«Мы являемся победителями выборов, – заявил первый вице-премьер, – и поэтому мы или в оппозиции, или мы возглавим ту коалицию, которая будет создана. Ну не получила ни одна политическая партия карт-бланш! Это значит, что будет коалиция – коалиция политических сил, каждая из которых будет иметь свои политические интересы. Ну, например, победить на президентских выборах».

Именно это желание, по мнению Азарова, делает невозможным достижение «согласия в кардинальных для общества вопросах». Выход из такой ситуации был бы возможен, если бы «руководители трех политических сил обязались не выставлять свои кандидатуры или не шли на президентские выборы». Но такое, говорит Азаров, «представить себе невозможно». Теоретически же он это допускает.

В случае, если Партия регионов будет в оппозиции, а главой правительства станет Юлия Тимошенко, господин Азаров посоветовал такое: «Говорить на публику можно все, что угодно, но реально нужно очень серьезно вникнуть в те решения, которые принимались раньше, нужно разобраться, понять логику этих решений. Тогда страна будет последовательно развиваться и не будет тех потрясений, которые были в 2005 году».