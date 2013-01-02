Украина перевела деньги сирийским беженцам

Как сообщили УНИАН в департаменте информационной политики МИД Украины, гуманитарная помощь была предоставлена во исполнение соответствующего Указа Президента и распоряжения правительства.

Средства были переведены на соответствующий счет специализированной структуры ООН для дальнейшего использования в обеспечении безотлагательных нужд сирийских беженцев в лагерях, образованных на территориях соседних с Сирией государств.

«Надеемся, что указанная акция, реализованная нашим государством как ответственным членом международного сообщества, будет способствовать решению острых гуманитарных вопросов сирийского гражданского населения», - отмечают в МИД.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября Президент Украины Виктор Янукович распорядился оказать гуманитарную помощь странам Ближнего Востока, где находятся пострадавшие из-за войны в Сирии.

“Оказать гуманитарную помощь отдельным государствам региона Ближнего Востока, на территориях которых находятся лица, пострадавшие вследствие вооруженного конфликта в Сирийской Арабской Республике”, – отмечается в указе.

Президент поручил Кабинету министров обеспечить предоставление гуманитарной помощи через механизмы Организации Объединенных Наций.