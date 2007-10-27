Янукович оставит избирательные штабы в ”боевой готовности”

Лидер Партии регионов Виктор Янукович поручил однопартийцам и после выборов продолжать встречи с избирателями, усилить работу региональных штабов, обеспечить постоянное присутствие ПР в СМИ и укреплять связь руководства партии с ее рядовыми членами.

"Обещания, которые мы дали миллионам наших соотечественников, должны быть выполнены при любых обстоятельствах. Люди должны быть уверены в нас, не важно, в качестве кого находится сейчас Партия регионов — власти или оппозиции", - пишет Янукович в своей статье в "Зеркале недели".

Он призвал однопартийцев "готовиться к очень серьезной работе сразу же после официального объявления ЦИК результатов выборов".

По его словам, "партия должна максимально опираться на народ, поддерживать постоянную связь со своими избирателями, делать все от нее зависимое, чтобы люди ощущали присутствие в регионах своих депутатов".

"В этом смысле предвыборные туры, встречи с трудящимися должны оставаться одной из форм политической работы депутата в округах", — подчеркнул Янукович, сообщив, что будет инициировать разработку плана проведения регулярных встреч депутатов и руководства партии с избирателями.

Кроме того, он поручил "не только не свертывать работу избирательных штабов, а, реформировав, перевести ее на постоянную основу".

"Как лидер партии я ставлю задачи наладить на местах постоянную работу общественных приемных Партии регионов", - указал также он.

Вместе с тем, по его мнению, ПР следует чаще собирать партийный актив, который знает ситуацию на местах и может укрепить связь руководства партии с ее рядовыми членами.

Янукович также подчеркнул, что "Партия может постоянно быть присутствующей в средствах массовой информации", прибавив, что "это требует дополнительных усилий и средств".

Украинская правда