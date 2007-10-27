Янукович хочет, чтобы люди были уверены в ПР

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ призывает своих однопартийцев активизировать работу по проведению референдума о статусе русского языка и вступлении Украины в НАТО.

Об этом говорится в его статье в еженедельнике “Зеркало недели” № 40 (27 октября - 2 ноября), посвященной 10-летию Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что обещания, которые Партия регионов дала миллионам соотечественников, должны быть выполнены при любых обстоятельствах. “Люди должны быть уверены в нас, безразлично, в качестве кого пребывает сейчас Партия регионов - власти или оппозиции. Учитывая это мы должны обязательно провести референдум, что обещали сделать миллионам людей, которые поставили под этим требованием свои подписи”, - сказал он.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ призвал своих однопартийцев готовиться к очень серьезной работе сразу же после официального объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Партия регионов заявила, что уже передала документы по организации референдума в ЦИК. Кроме того, согласно заявлению, Партия регионов собрала 5 миллионов подписей граждан Украины за проведение референдума.