Янукович: между Ющенко и БЮТ происходит “открытый торг”

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что его политическая сила не допустит отмены политической реформы.

Об этом говорится в его статье, опубликованной в еженедельнике “Зеркало недели” № 40 (27 октября - 2 ноября), посвященной 10-летию Партии регионов.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, все являются свидетелями того, как политреформа не просто претерпевает ревизию, а фактически свертывается. Он отметил, что между Президентом Украины и БЮТ происходит “открытый торг”, цена которого - судьба парламентаризма в Украине.

“Конечно, мы никогда не допустимо этого. Те, кто делит в настоящее время властные полномочия в обмен на свертывание институтов демократии в Украине, должны об этом помнить”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По словам премьер-министра, попытки свернуть политреформу и передать максимум полномочий Президенту приобретают характер борьбы между сторонниками углубления народовластия и их противниками. Он выразил уверенность, что попытки возобновить в Украине президентско-парламентскую модель государственного управления преследуют единственную цель - упростить процедуру принятия важных решений, когда парламентский контроль заменит росчерк пера одного человека.

“В этой ситуации Партия регионов становится фактически единственной реальной силой, способной не допустить перекраивания Конституции в угоду политикам, которые не представляют интересов всего украинского народа”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.