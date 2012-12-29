Оппозиция предлагает лишить нардепов бесплатных путевок и компенсации за жилье

Народные депутаты Украины Николай Томенко, Андрей Кожемякин и Арсен Аваков (все входят во фракцию “Батькивщина”) внесли на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины «О внесении изменений Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» (относительно отмены льгот народных депутатов).

Законопроект предлагает с 1 января 2013 года отменить те льготы народных депутатов, действие которых согласно принятому 22 декабря 2011 года Закону Украины «О государственном бюджете Украины на 2012 год», остановлены на период с 1 января по 31 декабря 2012 года.

В частности, предлагается отменить: бесплатное обеспечение путевками для санаторно-курортного лечения (часть седьмая статьи 33); выплату одноразовой денежной компенсации для создания надлежащих жилищных условий (статья 35); выплату народным депутатам материальной помощи на период трудоустройства и в случае невозможности трудоустройства (часть пятая статьи 20 Закона); выплату материальной помощи на оздоровление к отпуску (часть восьмая статьи 20 закона); выплаты денежной помощи при выходе на пенсию и право депутатов-пенсионеров на бесплатный проезд один раз в год по территории Украины (часть двенадцатая статьи 20 закона); обеспечение после выхода на пенсию транспортом для поездки в больницу и других потребностей по оздоровлению и лечению (часть тринадцатая статьи 20); право на получение народным депутатом и его помощниками одноразовой помощи в случае досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины (статья 21, 34 закону); обязательное государственное страхование жизни и здоровья народного депутата (статья 30).