Плющ представил и.о. губернатора Житомирской области

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Иван ПЛЮЩ представил сегодня активу Житомирской области и.о. председателя облгосадминистрации Юрия ЗАБЕЛУ.

Как передает корреспондент УНИАН, И.ПЛЮЩ сообщил, что экс-губернатор Юрий ПАВЛЕНКО «во время выборов был в авангарде блока «Наша Украина – Народная самооборона», после чего выразил желание работать то ли в парламенте, то ли в правительстве».

По словам И.ПЛЮЩА, поскольку Ю.ПАВЛЕНКО обратился к Президенту Украины с просьбой освободить его от должности председателя Житомирской ОГА и глава государства издал соответствующий указ, то Виктору ЮЩЕНКО было предложено несколько кандидатур на эту должность.

Как сказал И.ПЛЮЩ, Президент 25 октября выдал указ о назначении Ю.ЗАБЕЛЫ на должность и.о. губернатора Житомирской области.

Как сообщал УНИАН, 17 октября Президент освободил Ю.ПАВЛЕНКО от должности председателя Житомирской областной государственной администрации. Он был избран депутатом на внеочередных парламентских выборах 30 сентября.

Ю.ЗАБЕЛА до последнего назначения занимал должность председателя Макаровской районной государственной администрации Киевской области.