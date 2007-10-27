ЕС требует от Украины отменить визы для граждан Румынии и Болгарии

Европейский Союз настаивает на отмене Украиной визового режима для граждан Румынии и Болгарии.

Об этом агентству УНИАН сказал директор Директората Европейской комиссии, ответственный за финансовую помощь Украине, Маркус КОРНАРО.

“Что касается ратификации соглашения о реадмиссии, следует напомнить, что в этом году к ЕС присоединились Болгария и Румыния, и прежде чем будет ратифицировано соглашение о реадмиссии, мы бы хотели, чтобы к гражданам этих стран было такое же отношение, как и к гражданам других стран ЕС при их въезде в Украину. Вы знаете, что граждане других стран ЕС имеют безвизовый режим при въезде в Украину. Мы хотели бы увидеть, что этот вопрос решен”, - сказал М.КОРНАРО.

Он отметил, что один из базовых принципов Евросоюза предусматривает обеспечение равного отношения ко всем гражданам стран ЕС - независимо от того, идет ли речь о внутреннем отношении к гражданам стран ЕС, или как к ним относятся другие страны.

По словам М.КОРНАРО, Евросоюз оказывает Украине помощь, предусмотренную соглашением о реадмиссии. В частности, уже в 2007 году это 30 млн. евро из 140 млн. евро, в целом выделенных для Украины. “Эти средства пойдут на то, чтобы Украина смогла реализовать обязательства, предусмотренные этим соглашением”, - добавил он.