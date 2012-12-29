Янукович назначил 60 человек «новой элиты»

Текст распоряжения от 29 декабря 2012 года размещен на официальном сайте главы государства.

В список внесены 60 человек.

Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы по предложениям Национальной академии государственного управления при Президенте Украины и заинтересованных министерств поручено утвердить до 14 декабря 2012 года перечень мероприятий на 2013 год по профессиональному развитию лиц, зачисленных в Президентский кадровый резерв «Новая элита нации».