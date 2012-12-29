Янукович уволил заместителя Табачника

10:41, 29 декабря 2012
Политика
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Янукович освободил Куликова от должности заместителя министра образования, науки, молодежи и спорта

Віктор Янукович

Президент Украины Виктор Янукович своим указом №767/2012 освободил Петра Куликова от должности заместителя министра образования, науки, молодежи и спорта Украины – руководителя аппарата.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

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