Янукович уволил заместителя Табачника

Янукович освободил Куликова от должности заместителя министра образования, науки, молодежи и спорта

Президент Украины Виктор Янукович своим указом №767/2012 освободил Петра Куликова от должности заместителя министра образования, науки, молодежи и спорта Украины – руководителя аппарата. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

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