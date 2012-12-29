Янукович уволил заместителя Табачника
10:41, 29 декабря 2012Политика
3741 0
Янукович освободил Куликова от должности заместителя министра образования, науки, молодежи и спорта
Янукович подписал указ
Президент Украины Виктор Янукович своим указом №767/2012 освободил Петра Куликова от должности заместителя министра образования, науки, молодежи и спорта Украины – руководителя аппарата.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter