Янукович снова назначил Лукаш своим представителем в КС

Об этом говорится в соответствующем Указе, обнародованном на сайте Президента.

"Назначить Лукаш Елену Леонидовну - Министра Кабинета Министров Украины - Представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины", - говорится в документе.

Как известно, до 24 декабря Елена Лукаш уже занимала эту должность.

28 декабря Президент Украины Виктор Янукович определил полномочия министра Кабинета министров Украины, место которого теперь также занимает Елена Лукаш.