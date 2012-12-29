Янукович снова назначил Лукаш своим представителем в КС
10:42, 29 декабря 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович назначил Елену Лукаш своим представителем в Конституционном Суде.
Лукаш вернула себе еще и старую должность
Об этом говорится в соответствующем Указе, обнародованном на сайте Президента.
"Назначить Лукаш Елену Леонидовну - Министра Кабинета Министров Украины - Представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины", - говорится в документе.
Как известно, до 24 декабря Елена Лукаш уже занимала эту должность.
28 декабря Президент Украины Виктор Янукович определил полномочия министра Кабинета министров Украины, место которого теперь также занимает Елена Лукаш.
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