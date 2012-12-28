Президент определил, чем Лукаш займет себя в правительстве

Соответствующий указ от 28 декабря 2012 года размещен на сайте главы государства.

Согласно документу, министр Кабинета министров Украины будет возглавлять Секретариат Кабинета министров.

Министр, в соответствии с возложенными на него задачами: принимает меры по обеспечению Секретариатом подготовки для рассмотрения Кабмином проектов нормативно-правовых актов, других документов, контроля за выполнением законов Украины, актов и поручений Президента Украины, актов Кабинета министров, поручений премьер-министра; организует работу Секретариата, подает для одобрения премьер-министру проект повестки дня заседания Кабмина.

Также министр Кабинета министров лично подает премьеру на подпись принятые правительством акты и для визирования - одобренные проекты законов Украины, актов и поручений Президента Украины, а также копии принятых Верховной Радой Украины законов, которые поступили на подпись Президенту Украины и направлены в Кабинет министров Украины для изучения и визирования, проекты предложений Кабинета министров относительно применения к таким законам Президентом права вето, докладывает о выполнении личных поручений премьер-министра Украины, подает на рассмотрение Кабинета министров Украины предложения по вопросам, относящимся к его компетенции.

Министр вносит на рассмотрение Кабинета министров планы организации подготовки проектов актов, необходимых для обеспечения реализации законов и организации выполнения указов Президента Украины, и подает предложения по другим вопросам, относящимся к его компетенции.

К полномочиям министра также отнесено информирование правительства о результатах мониторинга выполнения решений Кабинета министров, планов организации подготовки проектов актов, необходимых для обеспечения реализации законов Украины и организации выполнения указов Президента Украины, а также поручений Президента Украины, премьер-министра Украины и т.п.

Вносит премьеру предложения относительно назначения на должности первого заместителя и заместителей министра; вносит Кабинету министров представления относительно утверждения структуры и предельной численности работников Секретариата; утверждает в пределах утвержденной структуры и предельной численности работников Секретариата численность работников структурных подразделений Секретариата, в том числе по представлению первого вице-премьер-министра Украины и вице-премьер-министров Украины - работников патронатных служб первого вице-премьер-министра и вице-премьер-министров. Кроме того, министр Кабмина назначает на должности и освобождает от должностей в установленном законодательством порядке по представлению руководителя Аппарата премьер-министра Украины работников Аппарата, по представлению первого вице-премьер-министра Украины и вице-премьер-министров Украины - руководителей и работников патронатных служб первого вице-премьер-министра Украины и вице-премьер-министров Украины, а также других государственных служащих и работников Секретариата (кроме руководителя Аппарата премьер-министра Украины).

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Украины В.Янукович назначил Елену Лукаш на должность министра Кабинета министров.