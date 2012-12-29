Поляки считают главным событием года Евро-2012

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным проведенного CBOS исследования, Евро-2012, которые поляки проводили вместе с украинцами, назвали самым важным событием 38% из более тысячи опрошенных в конце ноября начале декабря респондентов.

Второе место с 3% результатом заняла тема социально-экономической ситуации в стране, в частности, замедление роста экономики, увеличение безработицы, социальные протесты и повышение пенсионного возраста.

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Тройку тем-лидеров закрыла ”Смоленская авиакатастрофа” в контексте сообщений об ошибках при захоронении жертв этой трагедии и выявлении на обломках самолета следов взрывчатки: ее упомянули 2% опрошенных.

37% поляков затруднились выделить какое-то самое важное событие, а 13% сказали, что в 2012 году ничего значительного не случилось.

В международной политике поляки отметили переизбрание на второй строк Президента США Барака Обаму: 16% опрошенных в то время, как 60% не ответили на этот вопрос или сказали, что не было никаких важных событий.

Как сообщал УНИАН, Польша, которая выиграла право организовывать Евро-2012 вместе с Украиной в 2007 году, потратила на подготовку к турниру около 30 млрд долл, большая часть из которых вложена в развитие инфраструктуры и непосредственно не связана с проведением чемпионата.

Подготовка самого турнира стоила стране около 1,5 млрд долл, большая часть из которых была потрачена на сооружение и реконструкцию 4 стадионов, где проходили матчи Евро-2012.

По данным экспертов, Польшу во время турнира посетило менее 700 тыс иностранных болельщиков, которые оставили в стране около 350 млн долл.