Украинцы назвали политические события года (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня на пресс-конференции в Киеве данные общенационального опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова.

Всего 12% респондентов считают, что политическим Событием в этом году стало проведение в Украине финальной части Евро-2012, 4,7% - заключение экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, 1,6% - принятие закона о принципах государственной языковой политики, а 1% - драки в Верховной Раде.

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Как отмечают социологи, респондентам не предлагались варианты ответов на этот вопрос, они давали свой один вариант ответа.

Политическим Событием в мире в 2012 году украинцы называли: выборы Президента США (18,8%), Евро-2012 (5,9%), события на Ближнем Востоке (5,8%), “Конец света” (4,6%), избрание Владимира Путина Президентом России (4%), кризис в Европе (3,1%), революцию в Египте(1,4%), войны и терроризм в мире (1%).

Опрос проводился с 21 по 24 декабря 2012 года. В целом было опрошено 2009 респондентов по всей Украине. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.