Новый Кабмин: доверенные лица президента и Азаров как зиц-председатель

Аналитики еще пару месяцев назад четко разложили по полкам вероятные кадровые комплекты кабминовских управителей, прописав два возможных сценария развития государства. Один – при котором правительство комплектуется людьми из ближайшего окружения президента Януковича и его семьи, и второй – предполагающий сохранение старой команды (сценарий застоя).

Однако Виктор Федорович скомбинировал комплект топ-чиновников из обоих вариантов. В результате получилось что-то среднее: в новом Кабинете много людей из президентского окружения, а также – много людей Ахметова.

Бросается в глаза повышение – переход в вице-премьеры – Юрия Бойко и Константина Грищенко. Впрочем, не все эксперты считают вице-премьерство собственно «повышением» - говорят, что ресурса у людей на этих должностях маловато. Ведь, по образному выражению политолога Виктора Небоженко, под каждым вице-премьером сидит министр, который распоряжается деньгами и которого поставил министром свой, отдельный олигарх, и этот министр будет служить олигарху. Остались за бортом Валерий Хорошковский (пока что его выпадение из команды власти и недавний политический демарш списывают на личный конфликт с Азаровым), Андрей Клюев и Сергей Тигипко.

Если верить мотивации, изложенной в кадровом президентском указе, сам по себе новый документ должен несколько оптимизировать систему управления центральными органами власти. Так, президент образовал Министерство доходов и сборов Украины (оно будет развернуто на базе Налоговой администрации), вернул в строй Министерство промышленной политики Украины и ликвидировал Министерство чрезвычайных ситуаций (оно будет реорганизовано в две Службы).

Что известно о новых назначенцах, и что ждет Украину, у руля которой будет стоять набранная в понедельник команда?

Назначение премьер-министром Николая Азарова как бы ознаменовало собой то, что журналисты успели назвать застоем. Но выводы были поспешны: Николаю Яновичу не дали сформировать свой Кабмин. Сам премьер теперь, фактически, отстранен от управления ресурсами. Так что очередное премьерство Азарова имеет все шансы стать «сотней лет одиночества». Ведь трудно представить, как будет взаимодействовать Азаров с новыми назначенцами – Арбузовым и Клименко, а также новым-старым министром финансов Колобовым, в руках которых будет фактически сосредоточены все финансовые ресурсы страны, и которые располагают полным доверием и поддержкой главы государства.

Первым вице-премьером назначен Сергей Арбузов. Его стремительную карьеру – от менеджера среднего банка до члена Набсовета, а затем – главы НБУ – часто объясняют дружбой со старшим сыном президента Украины, Александром Януковичем. Нынче гуляют гипотезы, что именно Арбузов в скором времени станет сменщиком Николая Азарова на посту главы КМ. А пока суд да дело, по словам экспертов, все серьезные решения в правительстве и так будет принимать Арбузов, но, весь негатив от последствий этих решений будет доставаться Азарову – как формальному премьеру.

Юрий Бойко, бывший глава Нефтегаза, бывший министр топлива и энергетики, назначен вице-премьером, курирующим угольную промышленность, недра и топливно-энергетический комплекс. Впрочем, аналитики склонны считать, что этот виток карьеры г-на Бойко, при кажущейся статусности, — понижение, дескать, вице-премьер теряет конкретную возможность наращивать состояние за счет бюджетных возможностей и утрачивает контроль над закупками разного рода вышек и нефтедобывающих платформ по астрономически ценам.

Александр Вилкул, еще один вице-премьер, экс-губернатор Днепропетровщины, – представитель команды богатейшего украинца Рината Ахметова. Предприниматели из Днепропетровска, с которыми общался УНИАН, считают его довольно посредственным управленцем, не способным создавать планы долгосрочного развития и формировать группы компетентных экспертов. Днепропетровчане засчитывают в созидательном актив нового вице-премьера всего три дороги в городе и несколько детских площадок. И жалуются, что г-н Вилкул знаменит своим рвением и умением выбивать разного рода налоги и сборы с предприятий на вверенной ему земле на долгие месяцы вперед.

К слову, руководить Днепропетровской областью вместо Александра Вилкула назначен Дмитрий Колесников, которого так же, как и самого Вилкула, принято считать человеком Рината Ахметова. До этого он трудился главой Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, а также успел поработать министром промышленной политики в 2010 году.

Не обделен должностью и экс-министр иностранных дел Константина Грищенко. Экс-министр пошел на повышение – теперь будет трудиться на должности вице-премьера. Впрочем, и это повышение можно назвать ссылкой – реально руководить МИДом отныне будет Леонид Кожара, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины, трижды избиравшийся депутатом, считающийся очередным доверенным лицом президента. Виктор Небоженко считает, что, по сравнению с Грищенко, фигура нового главы внешнеполитического ведомства значительно более слабая – как для лоббирования Таможенного Союза, так и для евроинтеграции. С другой стороны, бытует мнение, что Кожара – человек более «западный» по образу мышления и поведению – что, таким образом, должно помочь ему наладить диалог с европейскими партнерами.

Министром энергетики стал Эдуард Ставицкий, ранее возглавлявший Министерство экологии и природных ресурсов, а еще раньше - «Недра Украины».

Эдуард Ставицкий – человек из окружения президента, в период его руководства «Недрами Украины» он нарвался на обвинения в том, что передавал частным компаниям в совместное пользование скважины, фактически незаконно приватизируя народные богатства.

Новосозданное Министерство доходов и сборов, которое переймет на себя функции налоговой и таможни, возглавит бывший руководитель Налоговой Администрации Александр Клименко, которого причисляют к кругу друзей Александра Януковича. К слову, некоторые специалисты говорят, что в принципе, в трансформации ГНАУ в министерство ничего необычного нет – во многих странах администрированием налогов занимается специальное «министерство фискальной политики».

Министром обороны назначен Павел Лебедев. По мнению военных экспертов, новый министр продолжит проторенную линию всех последних украинских министров обороны – продавать остатки военного имущества и земли по нужным ценам нужным людям. Любопытно, что военный опыт господина Лебедева заканчивается в 1992 году – тогда он руководил финансовой частью в Черновицком гарнизоне. Хорошо потрудившись военным финансистом, господин Лебедев стал крупным бизнесменом, и уже в 2006 году попадал в парламент по спискам БЮТ. Позже он переориентировался на Партию Регионов и связывает свою карьеру именно с ней.

И, основная сенсация нового правительства, – главная мечтательница украинской политики Наталья Королевская. Наталья приглашена в Кабинет министров Николая Азарова министром социальной политики. Теперь молодая оппозиционерка, недавно требовавшая отставки Николая Яновича, возьмется обеспечивать пенсии по 500 евро и зарплаты по 1000 (именно о таких цифрах она «мечтала» во время минувшей избирательной кампании). В принципе, Минсоцполитики – совсем не та должность для либералки и защитницы предпринимателей, имевшей своего угольного министра в правительстве Тимошенко. Но, и тут есть, где развернутся. Огромное количество социальных программ для инвалидов и ветеранов делают это ведомство распорядителем приличных сумм. Не уголь, но тоже кое-что...

Главой Службы по чрезвычайным ситуациям (которая будет сформирована на базе ликвидированного МинЧС) назначен Михаил Болотских.

В принципе, биография Михаила Болотских вполне соответствуют профилю должности. Ранее Михаил трудился первым замом министра по ЧС, а до того – возглавлял управление по ЧС в Луганске.

Министр экологии и природных ресурсов теперь – Олег Проскуряков. Так или иначе последние шесть лет деятельности новоназначенного министра были связаны с ведомством «Надра Украины» (как и у Эдуарда Ставицкого).

Елена Лукаш, занимавшая должность советника Президента и его представителя в Конституционном суде, назначена министром Кабинета министра. За этой загадочной должностью скрывается человек, который отвечает за план работы Кабмина и проект повестки дня. Теперь именно г-жа Лукаш будет давать премьеру документы на подпись. Кроме того, министр Кабмина контролирует подготовку министров к заседаниям правительства и отвечает за полноценную работу секретариата Кабинета министров Украины. Словом, такой себе Главный секретарь правительства.

Уцелело кресло под давним другом президента, а также одним из самых богатых людей страны, Николаем Присяжнюком – он продолжить возглавлять аграрный сектор. По мнению профильных экспертов, в независимой Украине пока нет и не было аграрного де Голля. Пока нет концепции развития сельского хозяйства, и пока в аграрной отрасли правит бал крупный капитал, личность министра не имеет слишком уж большого значения. Как и Присяжнюк, при своем кабинете остался еще один старинный друг Януковича – министр образования Дмитрий Табачник.

Бориса Колесникова на должности министра инфраструктуры заменил Владимир Козак, ранее занимавший должность генерального директора «Укрзалізниці». Г-на Козака считают человеком Рината Ахметова (впрочем, Борис Колесников являлся для богатейшего украинца бизнес-партнером).

Наверняка, самым популярным среди журналистов министром в правительстве станет еще один человек, близкий к Ахметову, руководитель ЖКХ – Геннадий Темник – благодаря фамилии и очень уж запоминающейся внешности. В последнее время он занимал должность заместителя председателя Днепропетровской областной государственной администрации. По образованию – метеоролог.

Не Кабмином единым

Заодно Виктор Янукович назначил главой Винницкой облгосадминистрации Ивана Мовчана – вместо избранного в парламет Николая Джиги.

До этого Мовчан работал первым заместителем губернатора, так что винничанам вряд ли стоит ожидать радикальных перемен в ОГА.

Анастасия Береза, Елена Мигачева