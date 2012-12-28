Яценюк: КПУ еще более олигархическая, чем Партия регионов

Председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Арсений Яценюк считает, что Коммунистическая партия является самой олигархической в парламенте, сообщает Сегодня.

"Они (КПУ) еще более олигархические, чем Партия регионов. ПР хоть не скрывает этого, а эти под лозунгами национализации и "10% на жилищно-коммунальные услуги" берут 10% с каждого голосования в парламенте", - сообщил Яценюк.

Он отметил, что оппозиционные силы, в том числе и "Батьківщина", выступают против экономической монополизации, а соответственно за разрушение олигархии в Украине как таковой.

Перед выборами Рады лидер партии Петр Симоненко заявлял, что программа КПУ является альтернативой установленному в стране олигархическому режиму.