Яценюк о Тимошенко: У нас отношения были, мягко говоря, не простые

Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко сотрудничество с другими представителями оппозиции далось сложно.

Об этом заявил глава фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк в эфире телеканала ТВi, комментируя свое сотрудничество с Тимошенко.

"У нас отношения были, мягко говоря, не простые. Хотя я хорошо помню наш период работы с ней, когда она была премьер-министром, а я был главой Верховной Рады Украины, у нас были такие очень откровенные, искренние и правильные моменты общения ", - отметил он.

"Был определенный фундамент. Затем мы были объективно конкурентами на президентских выборах 2009-2010 годов. Как правило, конкуренция дает возможность вырастить самых здоровых и самых сильных, но не всегда. И выборы 2010 года показали, что выиграло не конкурентное лицо - президент Янукович ", - уточнил политик.

При этом Яценюк отметил, что "это именно тот случай, когда должно быть создано нечто вроде демократической монополии".

"Так надо чем-то поступиться. Так надо научиться договариваться. Так надо научиться прощать друг друга. И так надо научиться, не просто быть умным, а становиться мудрее. И это даст возможность принимать правильные решения ... И мы с Юлей прошли этот период. Она его прошла гораздо сложнее, и проходит гораздо сложнее ", - заверил он.

"Кто мог подумать, что ее осудят на 7 лет исключительно по политической мотивации, и исключительно из-за политических преследований", - добавил политик.

Украинская правда