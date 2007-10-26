Кабмин решил составить свою историю, начиная с 1917 года

Кабинет министров решил издать научно-документальную монографию "Правительства Украины (1917-2007)".

Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующее распоряжение №908-р принято на заседании Кабмина 24 октября в связи с 90-летием создания первого правительства Украины.

Подготовкой монографии поручено заниматься Институту истории Украины Национальной академии наук.

Подготовка и издание монографии будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины на 2007 год.