Кабмин решил составить свою историю, начиная с 1917 года
18:38, 26 октября 2007Политика
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Бюджетную монографию напишут академики
Кабинет министров решил издать научно-документальную монографию "Правительства Украины (1917-2007)".
Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующее распоряжение №908-р принято на заседании Кабмина 24 октября в связи с 90-летием создания первого правительства Украины.
Подготовкой монографии поручено заниматься Институту истории Украины Национальной академии наук.
Подготовка и издание монографии будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины на 2007 год.
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