Азарову жаль, что Тигипко теперь нет под рукой

Об этом Н.Азаров заявил сегодня в интервью украинским телеканалам.

“У меня было сожаление, когда Сергей Леонидович сказал мне о том, что он все-таки планирует работать в Верховной Раде. Я рассчитывал, что он продолжит свою деятельность в роли вице-премьера или министра социальной политики, но поскольку мы приняли решение не совмещать (должность вице-премьера с должностью министра -УНИАН), то в роли вице-премьера”, - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что С.Тигипко работал «очень инициативно, много было реальных идей, хотя были и недоработки, безусловно, которые сейчас проявляются». При этом Н.Азаров не сказал, о чем именно идет речь, подчеркнув, что в работе любого члена правительства есть и определенные позитивы, есть и ошибки или недочеты.

“Но в целом я считаю, что его работа на посту вице-премьер-министра была очень полезна”, - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, С.Тигипко был избран народным депутатом Украины по списку Партии регионов на парламентских выборах 28 октября 2012 г.