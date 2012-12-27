Суд над Пукачем продолжат в пятницу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко сообщила в интервью журналистам после сегодняшнего судебного заседания.

По ее словам, сегодня в ходе прений выступили представители прокуратуры и адвокат матери Г.Гонгадзе Андрей Федур.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время прений сторона государственного обвинения попросила Печерский райсуд Киева назначить А.Пукачу наказание в виде пожизненного лишения свободы за организацию убийства Г.Гонгадзе.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года в закрытом режиме рассматривает дело по обвинению А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года преднамеренно совершил убийство последнего.