Суд над Пукачем продолжат в пятницу

19:32, 27 декабря 2012
Политика
1244 0

В Печерском районном суде Киева завтра в 11.00 будут продолжены прения сторон по делу бывшего генерала милиции Алексея Пукача, которого прокуратура обвиняет в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Валентина Теличенко выходила к журналистам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко сообщила в интервью журналистам после сегодняшнего судебного заседания.

По ее словам, сегодня в ходе прений выступили представители прокуратуры и адвокат матери Г.Гонгадзе Андрей Федур.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время прений сторона государственного обвинения попросила Печерский райсуд Киева назначить А.Пукачу наказание в виде пожизненного лишения свободы за организацию убийства Г.Гонгадзе.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года в закрытом режиме рассматривает дело по обвинению А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года преднамеренно совершил убийство последнего.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter