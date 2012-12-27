Защита Луценко обжалует приговор в Апелляционном суде

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Народная Самооборона”.

Адвокаты обжалуют это решение в Апелляционном суде Черниговской области, уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, у Ю.Луценко, который отбывает наказание в Менской исправительной колонии, диагностировали сахарный диабет, вирусный гепатит и цирроз печени.

Адвокаты экс-министра подали ходатайство в суд, ссылаясь на утвержденный Государственным комитетом отбывания наказаний и Министерством здравоохранения перечень заболеваний, которые являются основанием для обращения о досрочном освобождении.

24 декабря Менский районный суд Черниговской области отказался удовлетворить ходатайство адвокатов и освободить Ю.Луценко от отбывания наказания по состоянию здоровья.

Справка УНИАН. Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года. Генпрокуратура выдвинула ему обвинение в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах и в превышении служебных полномочий.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд осудил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за причиненный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности, а также ранга государственного служащего.

16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

31 августа Ю.Луценко доставили в Менскую колонию № 91, где он отбывает наказание.