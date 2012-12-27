Старший сын Януковича пока не планирует идти в Президенты

Об этом он поведал в интервью «Донецким новостям»

«Следующие президентские выборы состоятся в 2015 году, и я в них, наверное, не буду принимать участие (смеется). Выборы в парламент состоятся в 2017 году, и до них еще целых пять лет. Как говорится, поживем - увидим. Пока нет желания и времени тратить силы на политику.

Александр Янукович пожаловался также на «провокации со стороны СМИ»:

«Большая часть из того, что обо мне пишут, - это не критика, а заказные политические провокации, направленные против Президента. Критика может быть благом, скажу больше: грамотные замечания придают сил.

Грустно осознавать, что я являюсь мишенью для провокаторов лишь потому, что я занимаюсь бизнесом, причем достаточно успешно. Хотя реальных оснований для критики в мой адрес нет. Пристальное внимание к моему бизнесу - один из самых главных стимулов для того, чтобы создавать максимальную прозрачность, делать каждый свой шаг прагматично, уверенно и эффективно. Именно поэтому все, чем мы занимаемся, соответствует законам. А конструктивная критика - это благо, за нее нужно сказать спасибо», - отметил бизнесмен.