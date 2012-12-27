Россия планирует «запустить в космос» $70 миллиардов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал на заседании правительства, на котором сегодня была принята государственная программа космической деятельности России на 2013–2020 годы.

«Суммарный объём финансирования очень значительный – 2,1 трлн рублей, включая и внебюджетные источники. Важно, чтобы при таком ресурсном обеспечении предприятия ракетно-космической промышленности повышали производительность труда, улучшали характеристики космической техники, ее надежность и надежность наземной инфраструктуры», - сказал Д.Медведев.

По его словам, программа направлена на обеспечение обороноспособности и безопасности, развитие экономики и социальной сферы РФ, а также дальнейшие исследования космического пространства.

«Программа позволит принимать полноценное участие в перспективных совместных проектах, таких как Международная космическая станция, изучение Луны, Марса, других небесных тел Солнечной системы», - сказал он.

Д.Медведев подчеркнул, что необходимо также укреплять экспортный потенциал отрасли, в том числе на рынке так называемых пусковых услуг и продажи космических средств, обеспечивать конкурентоспособность и доступность навигационных и телекоммуникационных услуг.