Большинство украинцев хочет в ЕС (соцопрос)

52% украинцев поддерживают присоединение Украины к Европейскому Союзу, не поддерживают – 34%, еще 14% – не определились. Вместе с тем 41% опрошенных поддерживают образование единого государства в составе Украины, России, Беларуси. Не поддерживают – 44%. Еще 15% - не определились.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 25 сентября – 5 октября 2012 года.

Социологи отмечают, что на протяжении 2012 года количество сторонников евроинтеграции является стабильным. Это несколько меньше, чем в 2010-2011 году, однако больше, чем в 2009 году. Несмотря на это, количество «твердых» сторонников евроинтеграции растет ежегодно: если в 2010-2011 году однозначно поддерживали вступление Украины в ЕС около четверти украинцев, то в 2012 году – по меньшей мере, треть.

Наибольшими сторонниками вступления Украины до ЕС является молодежь – почти две трети опрошенных в возрасте 18-29 лет поддерживают инициативу, а не поддерживают лишь четверть. Наиболее пессимистично относятся к инициативе старшие люди – 38% поддерживают и 43% не поддерживают.

Среди наибольших сторонников евроинтеграции жители Запада (77%), несколько меньше Центра (64%), Севера (54%) и Востока (51%). В то же время около половины опрошенных на Юге и Донбассе не поддерживают инициативу.

Вместе с тем 41% опрошенных поддерживают образование единого государства в составе Украины, России, Беларуси. Не поддерживают – 44%. Еще 15% - не определились.

Если в 2010-2011 году количество сторонников общего государства стабильно превышало количество противников, то уже в 2012 году наблюдаются обратные тенденции.

Образования общего государства с Россией более всего поддерживают старшие люди (53%), менее всего – молодежь (32%), больше в городах, чем в селах. Стабильно наибольшую поддержку инициатива имеет на Юге (64%), Донбассе (57%) и на Востоке (54%) страны. В то же время более половины жителей Центральной и Северной Украины и более 80% жителей Западной не поддерживают образование единого государства в составе Украины, России и Беларуси.

Интересно, что по меньшей мере четверть опрошенных, которые поддерживают образование единого государства с Россией и Беларусью, одновременно поддерживают и присоединение Украины к ЕС.

Учитывая такие особенности ответов, респондентам был задан прямой вопрос. Следовательно, по мнению опрошенных, для Украины подписание Соглашения о Зоне свободной торговли с Евросоюзом выгоднее (40%), чем вступление в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном (37%). 23% – не смогли определиться.

На протяжении последнего года количество сторонников подписания Соглашения о Зоне свободной торговли с Евросоюзом почти не изменилось, в то же время незначительно выросло количество тех, которые считают Таможенный союз более выгодным для страны, - с 34 до 37%.

В результате, Запад, Север и Центр Украины больше поддерживают Соглашение с Евросоюзом. Донбасс, Юг и Восток – вступление в Таможенный союз. Также на Востоке относительно больше неопределившихся по данному вопросу. Молодежь, люди с высшим образованием традиционно больше поддерживают подписание Соглашения о ЗСТ с Евросоюзом, старшие – вступление в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном.

*** Аудитория исследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опроснику (face to face). Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений близких к 50% погрешность составляет не более 2,2%, для значений близких к 30% - не более 2%, для значений близких к 10% - не более 1,3%, для значений близких к 5% - не более 1%

Распределение областей:

Запад: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая;

Центр: Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская;

Север: г. Киев, Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская;

Юг: АР Крым, Одесская, Херсонская, Николаевская, г. Севастополь;

Восток: Днепропетровская, Запорожская, Харьковская;

Донбасс: Донецкая, Луганская.