Лаврова возмутили заявления евродепутата о Таможенном союзе

По словам Лаврова, он был удивлен, прочтя заявление Брока о том, что создание зоны свободной торговли Украины с Таможенным союзом противоречит движению этой страны к евроинтеграции и Украина должна сделать выбор между этими двумя путями, сообщают РИА Новости.

"Это говорит политик, который занимает достаточно серьезный пост и который обнаруживает либо полную некомпетентность, потому что и Таможенный союз, и Евросоюз основаны на принципах ВТО и абсолютно совместимы, либо он демонстрирует абсолютную ангажированность, и тогда у нас совсем неважные дела с Европарламентом", - сказал Лавров журналистам.

Глава МИД добавил, что руководство Еврокомиссии не разделяет подобную позицию. "Еврокомиссия и исполнительные органы Евросоюза достаточно сдержанно относятся к тем эксцессам, которые европарламентарии себе позволяют. Но случай сам просто поразительный, когда наших соседей призывают не дружить с Таможенным союзом", - сказал Лавров.

Украина в конце 2011 года завершила переговоры по соглашению об ассоциации с ЕС, частью которого является положение о зоне свободной торговли (ЗСТ). Вместе с тем, подписанию документа препятствует дело экс-премьера Юлии Тимошенко, которая осуждена в Украине на семь лет лишения свободы за превышение власти при подписании газового контракта с Россией в 2009 году, и отбывает наказание в колонии в Харькове. ЕС считает дело Тимошенко политически мотивированным. В 2011 году Украина подписала соглашение о зоне свободной торговле в рамках СНГ, документ может быть ратифицирован украинским парламентом уже в феврале. При этом Киев пока не готов вступать в Таможенный союз, предлагая ТС сотрудничество в формате "3+1".