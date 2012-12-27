Белорусам повысили цены на ЖКУ и напомнили, что они не в Калифорнии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров Беларуси, соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров Беларуси №1184 от 21 декабря 2012 года.

Так, согласно документу с 1 января 2013 года тарифы на тепловую энергию вырастут на 5%, на электрическую - на 9,5%.

«Для семьи из трех человек, проживающей в типовой двухкомнатной квартире, платежи за жилищно-коммунальные услуги вырастут на 8,9 тыс. рублей (1,04 долл.) или на 3,7% и составят в отопительный период 249,6 (29 долл.) тыс. рублей (в летний – 167,2 (19,6 долл) тыс. рублей)», - отмечается в сообщении пресс-службы белорусского правительства.

Сейчас около 70% расходов на оказание жилищно-коммунальных услуг в Беларуси являются дотационными, около 30% - оплачивает население.

В октябре на пресс-конференции для российских СМИ Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что доля оплаты населением затрат на оказание ЖКУ будет расти вместе с доходами.

«Сначала надо человеку заработную плату дать», - подчеркнул Президент Беларуси.

При этом, вице-премьер-министр Беларуси Анатолий Тозик, выступая 20 декабря в парламенте, заявил: «К сожалению, значительная часть нашего населения (что прискорбно, трудоспособного возраста и молодежь) находится в плену иллюзий о бесплатности предоставляемых им услуг образования, жилищно-коммунальных услуг, здравоохранения, культуры, спорта и так далее. Очевидно, отсюда и глубоко засевшее в подсознании понимание, что государство обязано научить, вылечить, обеспечить и так далее. Государство всегда будет помогать своим гражданам, но этой заботой нельзя злоупотреблять», - отметил А.Тозик.

Он также сообщил, что зарплата в Беларуси в 2012 году по паритету покупательской способности превысила 1200 долларов. «Сравнивая свою зарплату с зарплатой в других странах, в том числе в соседних, мы часто не задумываемся над тем, что живем и ходим в магазины не в Калифорнии, и за коммунальные услуги, детские сады и многое другое платим совершенно иначе», - подчеркнул А.Тозик.

Справка УНИАН. Предыдущее повышение тарифов на некоторые услуги ЖКХ в Беларуси произошло 1 августа 2012 года. Нынешнее повышение платежей обеспечит уровень возмещения населением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг в 15,4%, а по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг – 21,8%.