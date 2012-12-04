Литвину никто не предлагает быть спикером

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин заявил на брифинге, отвечая на вопрос, велись ли с ним переговоры об избрании спикером.

«Разговоров, встреч, консультаций происходит очень много, но конкретно разговоров по этому поводу со мной не было. Тем более, что нужно уходить, когда можно уходить», - сказал В.Литвин.

Он заметил, что в следующем составе парламента хочет работать в Комитете по вопросам образования и науки. «Я просто останусь депутатом, я буду работать в Комитете по вопросам образования и науки», - сказал В.Литвин.

Он заверил, что с ним до сих пор никто не вел переговоры о его возможном переизбрании на должность спикера.