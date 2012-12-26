Тягнибок намекнул, что пойдет в президенты

Об этом сообщил лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок в эфире телеканала ТВi, пишет Украинская правда.

"Сейчас мы говорим о президентских выборах. Здесь очень важно чтобы оппозиция сумела определиться с единым кандидатом во втором туре", - уточнил он.

"Я думаю, что будет очень опасно, если оппозиция выставит сразу только одного кандидата. Избирательная кампания президентская она очень длинная. Сегодня, извините, когда и у депутатов стреляют так просто, оппозиционных...", - отметил политик.

Тягнибок добавил, что "сейчас надо обсудить, и мы готовы к обсуждению вопросов, какая была бы наиболее оптимальная схема, но я бы так фанатично не падал головой в тот, знаете, такой водоворот предложений, как оппозиция будет действовать в президентских выборах, что должны определить одного единственного кандидата".

"До 15-го года ситуация все-таки будет меняться. Мы можем увидеть такую ​​картину, что во второй тур могут войти даже двое оппозиционных депутатов. И такое может произойти. С другой стороны, если такая тенденция, что входит во второй тур представитель власти, президент Янукович, и любой кандидат от оппозиции, тут уже важно, чтобы вся оппозиция поддержала этого единого кандидата", - уточнил он.