Яворивский просит ВР требовать от Януковича уволить Табачника

Народный депутат Украины Владимир Яворивский (фракция «Батькивщина») зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления “Об обращении к Президенту Украины Виктору Януковичу с предложением об освобождении от должности министра образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрия Табачника”.

Об этом сообщается на сайте парламента.

В проекте постановления предлагается Верховной Раде одобрить и направить данное обращение к Президенту.

В обращении отмечается, что “Дмитрий Табачник, находясь в должности министра образования и науки, молодежи и спорта Украины в предыдущем правительстве, развернул широкое наступление на украинское образование, уничтожая в нем все прогрессивное, новаторское и украинское”, “неоднократно делал заявления, которые унижают честь и достоинство украинцев, ставят под сомнение территориальную целостность Украины и единство украинского народа”.

Также в обращении говорится, что под руководством Д.Табачника произошел “практически полный провал государственной политики в области образования”. Среди наиболее резонансных признаков “этого провала” называется: ликвидация сектора родного языка как структурного подразделения министерства; отмена экзаменов по украинскому языку при вступлении в аспирантуру и для получения степени кандидата наук; крайне неэффективное использование бюджетных средств, выделенных на закупку учебников и учебных пособий, что привело фактически к срыву кампании по печати школьных учебников в 2010 и 2011 году, в результате чего десятки тысяч учеников долгое время не могли получить соответствующие учебники по многим предметам; многочисленные коррупционные скандалы вокруг деятельности руководства министерства и лично министра; не обоснованные выступления о необходимости повышения платы за учебу в высших учебных заведениях; целеустремленные действия с целью закрытия сельских школ; навязывание дополнительных платных услуг в учебных заведениях.

В обращении отмечается, что “министром были освобождены ректоры многих высших учебных заведений, которые не поддерживали антиукраинскую идеологию Дмитрия Табачника”.

Кроме того, сказано, что “впервые в 2010 году - тогда еще Министерство образования и науки – изменило правила вступления в ВУЗ в начале вступительной кампании, что вызвало хаос среди абитуриентов и беспрецедентные очереди в приемных комиссиях. Из-за непрофессиональности действий министра образования Д.Табачника государство потеряло около 10 млн грн в связи с неявкой поступающих на тестирование. Рекордная неявка была вызвана тем, что абитуриенты, которые уже зарегистрировались на тестирование, неожиданно получили возможность не сдавать его благодаря новым правилам поступления”.

Также отмечается, что “одновременно с коллапсом вступительной кампании в ВУЗ Министерство образования и науки организовало коллапс в школах. Изменение количества лет учебы с 12-ти на 11-летнее – изменила весь образовательный курс страны (ведь 12-летняя система образования была шагом приближения к европейским стандартам)”.

В обращении отмечается, что пребывание такого человека на должности министра, а тем более на должности руководителя министерства, целью деятельности которого является воспитание будущих поколений украинцев и развитие отечественной науки, дискредитирует Кабинет министров, Верховную Раду и Украинское государство в целом, а также наносит существенный вред развитию образования и науки в Украине”.

“Учитывая вышеизложенное, Верховная Рада Украины выражает неудовлетворительную оценку работы Д.Табачника в предыдущем правительстве и свою позицию о недопустимости занятия высокой должности министра Украины лицом, которое открыто пропагандирует антиукраинские взгляды, и выступает с требованием освободить от должности министра образования и науки, молодежи и спорта Украины Д.Табачника“, - сказано в обращении.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Украины Виктор Янукович вновь назначил Д.Табачника министром образования и науки, молодежи и спорта Украины.

25 декабря Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата Д.Табачника в связи с этим назначением